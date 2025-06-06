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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:01
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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        B.B yönetimindeki 39 BB 801 otomobil, S.E. idaresindeki 06 EAD 290 SUV tipi araç ve M.K. yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobil, Erikler köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüleri ve otomobildeki yolcu M.K. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan sürücü M.K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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