Pınarhisar Belediyesi 3 yeni araç satın aldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyeye bir çekici ve iki otomobil satın aldıklarını ifade eden Talay, teknolojik gelişmelere uygun, kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Talay, vatandaş odaklı hizmetlerin arttığını kaydetti.

- İlaçlama çalışmaları

Pınarhisar'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek artışını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlama yapıldığını belirtti.

Talay, ekiplerin kontrol ve ilaçlamalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.