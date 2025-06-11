Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        80 yaş üstü hastaların raporları, e-rapor uygulamasıyla evlerinde yenileniyor

        ÖZGÜN TİRAN - Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireyler için e-rapor uygulaması", yaşlıların hastaneye gitmesine gerek kalmadan sağlık raporlarını yenilemelerine olanak sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        80 yaş üstü hastaların raporları, e-rapor uygulamasıyla evlerinde yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireyler için e-rapor uygulaması", yaşlıların hastaneye gitmesine gerek kalmadan sağlık raporlarını yenilemelerine olanak sağlıyor.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 26 Mayıs'ta başlayan uygulama kapsamında, sağlık çalışanları 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı bireyleri evlerinde veya kaldıkları kurumlarda ziyaret ederek sağlık taramalarını gerçekleştiriyor.

        Uygulama sayesinde yaşlıların ve yatağa bağımlı kişilerin raporları da bitiş tarihine bir ay kala başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yenileniyor.

        Kırklareli'nde sağlık çalışanları, ziyaret ettikleri yaşlıların sağlık taramasını yapıp e-raporlarını düzenliyor.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler, evde sağlık hizmetleri ekipleriyle huzurevini ziyaret ederek uygulama hakkında bilgilendirme yaptı.

        - "Çok anlamlı çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

        İl Sağlık Müdürü Cerit, AA muhabirine, uygulama kapsamında sağlık çalışanları olarak huzurevinden hizmet alan yaşlıları sağlık taramasından geçirdiklerini ve hastaneye gelmelerine gerek kalmadan raporlarını düzenlediklerini söyledi.

        Sağlık hizmetlerinin yaşlılara daha hızlı ve etkin şekilde sunulduğunu belirten Cerit, bu hizmet ile hastanedeki yoğunluğun da azalacağını dile getirdi.

        Cerit, uygulamanın başlamasından itibaren kentte 87 kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, "Çok anlamlı, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Devletimizin büyüklüğü, sosyal devlet anlayışıyla her alanda her kesime ulaşma gücünü de bir kez daha sahada ispatlamış oluyoruz." dedi.

        - "Yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş da huzurevinden hizmet alan yaşlıların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri açısından bu çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

        Sağlık hizmetlerinin, 80 yaş üstü vatandaşlar ile huzurevinden hizmet alan yaşlıların ayağına götürüldüğünü aktaran Özbaş, "Yaşlılarımızın en kaliteli, en iyi hizmeti alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler de yaşlıları ve yatağa bağımlı bireyleri sık sık ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin ulaştırıldığını kaydetti.

        Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Ecem Pınar Aydın, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek, kendilerine hastaneye gelmeden ilaç ve medikal tüm ihtiyaçlarına ulaşabilme imkanı sunduklarını anlattı.

        - "Allah razı olsun onlardan"

        Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir ise sağlık hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirtti.

        Diyaliz hastası olduğunu ifade eden Gelir, "Memnunum. Doktorumuz her hafta geliyor. İlaçlarımız yazılıyor. Her şeyimizi karşılıyorlar. Bu uygulamadan çok memnun oldum. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Los Angeles'ta son durum ne?
        Los Angeles'ta son durum ne?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Elektrik telinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu
        Elektrik telinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
        Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı
        Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa