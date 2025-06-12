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        Kırklareli'nde hasat sırasında su tankerinin bulundurulması zorunlu hale getirildi

        Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı su tankerinin bulundurulması zorunlu hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:23
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        Kırklareli'nde hasat sırasında su tankerinin bulundurulması zorunlu hale getirildi
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        Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı su tankerinin bulundurulması zorunlu hale getirildi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan başkanlığında, Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda İstişari Hasat Komisyonu toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, hububat hasadı sürecinde tarla sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin dikkat etmesi gereken hususlar, yangınlara karşı alınacak önlemler ile hasat ve balyalama fiyat tarifeleri görüşüldü.

        Alınan kararlar doğrultusunda, hasat sırasında biçerdöverle çekilebilir tipte su tankeri ya da 600 litre ve üzeri kapasiteli ilaçlama makinesiyle su bulundurulması, balya makinelerinde ise en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü taşınması zorunlu hale getirildi.

        Ayrıca olası yangınlara karşı ekili alanların çevresinin tarla sahiplerince en az 5 sıra pullukla sürülerek anız yangını riskine karşı önlem alınması istendi. Balyaların, 15 metrekarelik tutuşmaya dayanıklı branda ile örtülmesi ve tarlalarda sesli ve ışıklı ikaz cihazları bulundurulması da mecburi kılındı.

        Hasat yapılacak alanın yapısına göre biçim yüksekliği de sınırlandırıldı. Taşlık ve engebeli arazilerde biçim 15 santimetreden, düz ve tesviyeli alanlarda ise en fazla 10 santimetreden yapılabilecek.

        Toplantıda, bu yıl uygulanacak fiyat tarifeleri de belirlendi. Buna göre, biçerdöverle bir dekar hububat için KDV dahil 300 lira, kıyıcı ücreti ise 30 lira olarak belirlendi. Kanola biçim ücreti 340 lira, kıyıcı ücreti ise 40 lira oldu. 25 kilogramlık bir balyanın bağlama ücreti ise 26 lira olarak açıklandı.

        Hububat hasadı sadece sabah 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılabilecek.

        Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı ile ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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