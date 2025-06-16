Talay, çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Gökçe Topçuoğlu tarafından yazılan ve Gamze Gökçen tarafından yönetilen tiyatro oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslediklerini ifade eden Bulut, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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