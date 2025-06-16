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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Karakaş, İstasyon ve Doğu mahalleleri muhtarlığınca Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtma dağıtıldı.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Derya Bulut da konuşmasında, çocuklarla uçurtmaları gökyüzüne bıraktıklarını söyledi.

        Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslediklerini ifade eden Bulut, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

        - "Sihirbazlar Ülkesi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Pınarhisar ilçesinde "Sihirbazlar Ülkesi" çocuk tiyatrosu oyunu sahnelendi.

        Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk kültür merkezinde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

        Gökçe Topçuoğlu tarafından yazılan ve Gamze Gökçen tarafından yönetilen tiyatro oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

        Talay, çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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