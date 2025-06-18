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        Vize'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:02
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        Vize'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pazarlı köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağaçlık alanın da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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