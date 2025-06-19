Kırklareli'nde vali yardımcıları ve kaymakamlar için program düzenlendi

Görev süreleri boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Turan, Kırklareli'nde birlikte görev yapmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Vali Uğur Turan, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, Siirt Tillo Kaymakamlığına atanan Tanju Çanakcıoğlu, Siirt Vali Yardımcılığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Neyfel Ören'e teşekkür belgesi verdi.

Kırklareli Valiliğince, farklı il ve ilçelere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

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