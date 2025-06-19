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        Kırklareli'nde vali yardımcıları ve kaymakamlar için program düzenlendi

        Kırklareli Valiliğince, farklı il ve ilçelere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:56 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:56
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        Kırklareli'nde vali yardımcıları ve kaymakamlar için program düzenlendi
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        Kırklareli Valiliğince, farklı il ve ilçelere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, Siirt Tillo Kaymakamlığına atanan Tanju Çanakcıoğlu, Siirt Vali Yardımcılığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Neyfel Ören'e teşekkür belgesi verdi.

        Turan, konuşmasında, kentten ayrılacak vali yardımcıları ve kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

        Görev süreleri boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Turan, Kırklareli'nde birlikte görev yapmanın onurunu yaşadığını söyledi.

        Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner ile ilçe kaymakamları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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