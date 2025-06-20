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        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 872 oldu

        Kırklareli'nde Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 872'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:36
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        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 872 oldu
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        Kırklareli'nde Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 872'ye ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Verilere göre, kentteki taşıtların 73 bin 909’unu otomobil, 2 bin 874’ünü minibüs, 1799’unu otobüs, 19 bin 679’unu kamyonet, 4 bin 765’ini kamyon, 44 bin 742’sini motosiklet, 22 bin 647’sini traktör ve 457’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Mayıs ayında kentte 3 bin 674 aracın devri yapıldı. En çok devir işlemi otomobillerde, en az ise özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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