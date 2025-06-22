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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

        Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:49
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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
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        Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kocayazı Köyü Muhtarlığınca köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

        Köy Muhtarı Serkan Koç, yaptığı konuşmada edilen duaların kabul olmasını diledi.

        Her yıl, geleneksel hale gelen yağmur duasını yaptıklarını ifade eden Koç, duaya katılanlara teşekkür etti.

        Yağmur duasına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, il genel meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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