Kırklareli'nde 75 üreticiye 150 ana arı teslim edildi

Babaeski ilçesinde, "Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ana arı dağıtım töreni düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde 150 ana arı, 75 üreticiye teslim edildi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, bölgede tarım ve hayvancılığın yanında bal üretiminin de yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Bölge balının kalitesine dikkati çeken Turan, üreticilerin emeklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm kurumların üreticilere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Vali Turan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, dağıtılan ana arıların hayırlı olmasını temenni etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise 2023 ve 2024 üretim sezonlarında üretilen yaklaşık 750 ana arının Babaeski dışındaki ilçelere dağıtıldığını, bu yıl ise 150 ana arının ilk kez Babaeski’deki 75 üreticiye teslim edildiğini belirtti.