Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya, geçen yıl yurt dışından 5 bin 503 kişi göç aldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya, geçen yıl yurt dışından 5 bin 503 kişi göç aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

        Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.

        Tekirdağ’a 2 bin 483, Edirne'ye 1659, Kırklareli'ne ise 1361 kişi göç etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde "Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde 75 üreticiye 150 ana arı teslim edildi
        Kırklareli'nde 75 üreticiye 150 ana arı teslim edildi
        Kırklareli'nde "Muhtarlar Akademisi" başladı
        Kırklareli'nde "Muhtarlar Akademisi" başladı
        Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı
        Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı