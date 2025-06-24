Trakya, geçen yıl yurt dışından 5 bin 503 kişi göç aldı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.
Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.
Tekirdağ’a 2 bin 483, Edirne'ye 1659, Kırklareli'ne ise 1361 kişi göç etti.
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