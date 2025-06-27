Kırklareli Valisi Turan, Çağlayık köyünü ziyaret etti

Vali Turan, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile Çağlayık köyünü ziyaret etti.

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