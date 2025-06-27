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        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada'da kumsal temizliği yapıldı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde kumsal temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 08:54 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:54
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada'da kumsal temizliği yapıldı
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde kumsal temizliği yapıldı.

        İğneada Belediyesi temizlik işleri ekipleri, halk plajı ve Mert Gölü sahilinde tatilciler tarafından atılan çöpler ile kumsalda oluşan yosun ve otlar traktörlere bağlanan ekipmanlar ile temizlendi.

        İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, yaptığı açıklamada, doğası, denizi ve gastronomisiyle ön plana çıkan İğneada'nın turizm cenneti bir kent olduğunu söyledi.

        Doğası, denizi ve ormanlarının güzelliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade eden Erdem, turizm sezonu dolayısıyla temizlik çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti.

        Kumsalda özel ekipmanlar ile derin temizlik yapıldığını aktaran Erdem, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Erdem, tatilcilerden çöplerini kumsal alanda bırakmamaları, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğanın ve çevrenin temiz tutulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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