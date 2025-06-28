Akademi kapsamında muhtarlara çok değerli bilgilerin verildiğini ifade eden Turan, akademinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca, tütün ile mücadele uygulamaları, sigarayı bırakma poliklinikleri, idari para cezalarına erişim ve kayıt İPCEP P?Projesi uygulamaları görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte tütün ile mücadelede kapsamında denetim ekiplerince yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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