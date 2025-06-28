Kırklareli'nde "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi anlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel bilgilerin üniversite içerisinde sıkışıp kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bilim İletişimi Ofisinin bilimsel bilgilerin vatandaşlarla doğrudan alanında uzman kişilerce paylaşılması amacıyla kurulduğunu anlatan Gençbay, bilgilerin üniversite laboratuvarından, amfiden, bilimsel dergilerden taşıp parklarda, sokaklarda ilk ağızdan ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşların alanında uzman kişilerden öğrenmedikleri bilgileri değişik mecralardan, sosyal medyadan yanlış edinebildiğine dikkati çeken Gençbay, "Gerçekten de aslında bilgili olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler alınabiliyor. Dolayısıyla biz birinci kaynaktan akademik bilgiyi doğrudan halka ulaştırmalıyız. İlk etkinliğimiz şekerin vücuda etkileri, yani şeker dost mu, sinsi bir düşman mı, bunun altını çizeceğiz." dedi.