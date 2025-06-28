Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi anlatıldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı.

        Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel bilgilerin üniversite içerisinde sıkışıp kalmaması gerektiğini vurguladı.

        Bilim İletişimi Ofisinin bilimsel bilgilerin vatandaşlarla doğrudan alanında uzman kişilerce paylaşılması amacıyla kurulduğunu anlatan Gençbay, bilgilerin üniversite laboratuvarından, amfiden, bilimsel dergilerden taşıp parklarda, sokaklarda ilk ağızdan ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

        Vatandaşların alanında uzman kişilerden öğrenmedikleri bilgileri değişik mecralardan, sosyal medyadan yanlış edinebildiğine dikkati çeken Gençbay, "Gerçekten de aslında bilgili olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler alınabiliyor. Dolayısıyla biz birinci kaynaktan akademik bilgiyi doğrudan halka ulaştırmalıyız. İlk etkinliğimiz şekerin vücuda etkileri, yani şeker dost mu, sinsi bir düşman mı, bunun altını çizeceğiz." dedi.

        Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz da özellikle şekerin çayla birlikte çok tüketildiğini belirtti.

        Çayın Türk kültüründe ayrı yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Oğuz, insanların çaylarına damak tadına, zevklerine ve alışkanlıklarına göre şeker koyduğunu söyledi.

        Oğuz, şekerin çok masum olmayan bir gıda olduğunu vurgulayarak, "Vücudumuza aldığımızda bazı reaksiyonlar, ilerleyici hastalıklar şekerle beraber başlıyor. Vücudumuzun temel yakıt kaynağı şekerdir. Kas hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz bütün fonksiyonlarını şekerle karşılıyor, enerji depomuzu onunla karşılıyor fakat sorun şurada başlıyor: Şekeri almamız gerekenden fazla tüketmeye başladığımızda, vücudumuzda bazı reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kaçak olarak ticareti yapılan 12 köpek koruma altına alındı
        Kırklareli'nde kaçak olarak ticareti yapılan 12 köpek koruma altına alındı
        Kırklareli'nde Vize ilçesinde yarın denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nde Vize ilçesinde yarın denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın
        Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa