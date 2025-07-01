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        Mayın tarama gemisi "TCG Amasra", Kırklareli'nde ziyarete açıldı

        Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:02
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        Mayın tarama gemisi "TCG Amasra", Kırklareli'nde ziyarete açıldı
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        Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na demirleyen gemide görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

        Vatandaşlardan Elmaziye Gezer, AA muhabirine, ilk kez böyle donanımlı bir gemiyi gezdiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

        Gemiyi gezerken duygulandığını da anlatan Gezer, bu tür gemilerin sık sık ziyarete açılmasını istedi.

        Vatandaşlardan Aytaç Kuşku ise geminin ziyarete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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