Mayın tarama gemisi "TCG Amasra", Kırklareli'nde ziyarete açıldı

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na demirleyen gemide görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Elmaziye Gezer, AA muhabirine, ilk kez böyle donanımlı bir gemiyi gezdiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

Gemiyi gezerken duygulandığını da anlatan Gezer, bu tür gemilerin sık sık ziyarete açılmasını istedi.

Vatandaşlardan Aytaç Kuşku ise geminin ziyarete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.