Vize Kaymakamı Balaban, saman deposunda yangın çıkan üreticiyi ziyaret etti

Balaban, yangının ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü ifade ederek, ormanlık ve tarımsal arazilerin bulunduğu alanlarda vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, saman balyalarının olduğu depoda yangın çıkan üreticiyi ziyaret etti.

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