Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları devam ediyor
Kırklareli İl Genel Meclisi, kurum dışı geçici görevlendirilen personellere ilişkin çalışma yürüttü.
Kırklareli İl Genel Meclisi, kurum dışı geçici görevlendirilen personellere ilişkin çalışma yürüttü.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.
Diğer gündem maddelerinin de görüşüldü temmuz ayı toplantıları, 4 Temmuz Cuma sona erecek.
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