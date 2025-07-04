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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

        Özderin, makamında Belediye Başkanı İhsan Talay, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, İl Genel Meclis Üyesi Volkan Ertan ve Pınarhisarspor Kulüp Başkanı Tayfun Uysal'ı kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özderin, Pınarhisar'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumlar ile iş birliği halinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

        Özderin, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, köy ve mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Müzik kursları açılacak

        Pınarhisar Belediyesince açılacak müzik kursları kayıtları başladı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatilinde olan öğrenciler için müzik kursları açacaklarını belirtti.

        Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında piyano, keman ve gitar kursları için kayıtların alındığını ifade eden Talay, başvuruların Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul edildiğini kaydetti.

        Talay, kurslarda kontenjan sınırlaması olduğunu belirterek, öğrencilere biran önce kayıt yaptırması önerisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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