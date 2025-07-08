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        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda yemeği düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:15
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        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda yemeği düzenlendi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda yemeği düzenlendi.

        Kırklareli Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

        Vali Turan, başarılı çalışmalarından dolayı Eroğlu ve Gedik'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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