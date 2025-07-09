Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Devlet Mahallesi'nde Raşit Emre Yılmaz'a ait 39 EY 165 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.
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