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        Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:22
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        Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Devlet Mahallesi'nde Raşit Emre Yılmaz'a ait 39 EY 165 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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