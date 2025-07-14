Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

Binanın en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirten Turan, binanın kente hayırlı olmasını diledi.

Ek binanın 250 yatak kapasiteli olduğunu ifade eden Turan, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

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