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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastane inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 08:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:54
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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastane inşaatında incelemede bulundu.

        Vali Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ek binanın 250 yatak kapasiteli olduğunu ifade eden Turan, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Binanın en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirten Turan, binanın kente hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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