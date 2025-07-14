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        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi

        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:22
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        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
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        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi.

        Kırklareli Valiliğince, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adem Taş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Program, 15 Temmuz gecesi şehit olan 253 kişinin isminin okunmasıyla devam etti. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, şehitlerin isimlerinin okuduğu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

        Vali Turan, konuşmasında bu milletin evladı olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Türk bayrağı altında yaşamak ve çalışmanın güzel olduğunu vurgulayan Turan, "Bu vatanın, bu bayrağın, bu sancağın kıymetini bilmek ne güzel." dedi.

        15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milli iradeyle bertaraf edildiğini hatırlatan Turan, Türk milletinin kararlığının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

        Turan, 15 Temmuz gecesinde zaferin adının "Türkiye" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli birlik ve beraberliğimize yöneltilen bu hain saldırı, sokaklarda, meydanlarda omuz omuza verilen mücadeleyle geri püskürtülmüş. Şanlı bayrağımız bir kez daha özgürce dalgalanmıştır. Milletimiz tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi göğsünü siper ederek vatanına sahip çıkmış, inancın, cesaretin ve birlik ruhunun yenilmezliğini tüm dünyaya göstermiştir.

        O gece salalarla yankılanan semalar sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bu topraklarda esarete asla boyun eğmeyecek bir milletin haykırışıdır. Ömer Halis Demir gibi nice isimsiz kahraman bir ulusun kaderini değiştiren birer meşale olmuştur."

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise 15 Temmuz'da vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini vurguladı.

        O gece, Türkiye'nin kaderinin yeniden yazıldığını dile getiren Ak, "Milletimiz cesaretiyle, inancıyla ve fedakarlığıyla adeta yeni bir destan kaleme almıştır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz gecesi, bu aziz milletin karanlığı aydınlığa çevirdiği şanlı bir direnişin adıdır. Ülkesine, devletine, demokrasisine ve özgürlüğüne yürekten bağlı milyonlar o gece, sadece bir darbeyi değil, karanlık emelleri de yerle bir etmiştir." diye konuştu.

        Programda, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Faruk Doğan ve Doç. Dr. Beytullah Bekar ile Tarık Özçelik birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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