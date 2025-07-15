Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 08:53 Güncelleme: 15.07.2025 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, 15 Temmuz 2016 gecesinde zaferin adının Türkiye olduğunu belirtti.

        15 Temmuz sabahı Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Turan, O sabah, "Bir ölür, bin diriliriz" diyenlerin sabahı olduğunu kaydetti.

        15 Temmuz sabahının, sadece bir zafer değil, bir milletin iradesinin şahlanışı ve özgürlüğünün ilanı olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "Bugün, aradan geçen 9 yıla rağmen o gece yaşananlar yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Çünkü biz unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bu milletin hafızası güçlü, iradesi sağlam, yüreği kararlıdır. Herkes bilmelidir ki, bu topraklarda hainler pusuda beklese de, bu milletin evlatları her zaman nöbettedir.

        O gece, hain emellerle planlanan bir darbe girişimi değil sadece, aynı zamanda Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, milli iradesine vurulmak istenen zincirlerin kırıldığı şanlı bir direnişin de miladıdır. Ve o destanın adı artık hep bir ağızdan haykırılmaktadır."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla minarelerden yükselen selalar, meydanlara akan milletin haykırışıyla tek yürek olunduğunu anımsatan Turan, milletin iradesini teslim almak isteyenler, milletin iman duvarına çarparak darmadağın olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'daki AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkl...
        Trakya'daki AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkl...
        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı