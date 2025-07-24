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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:27
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

        Özderin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir, Pınarhisar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Salih Köse, Vize Sosyal Hizmetler Müdürü Hakan Yağan, Pınarhisar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fuat Çetin, CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Kurt'u makamında kabul etti.

        Kaymakam Özderin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Rektör Ak'a ziyaretler

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler devam ediyor.

        Kırklareli İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ferdi Avcı, Başkan Yardımcısı Cüneyt Koca, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Ak'ı ziyaret etti.

        Ak, ziyaretlerde üniversite çalışmaları ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Kırklareli Üniversitesini akademik başarıda daha da üst seviyelere taşımak için tüm kurumlar ile işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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