Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Bakan Bayraktar'ı, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile kurum müdürleri karşıladı.

        Valilik anı defterini imzalayan Bayraktar, Turan'dan kent hakkında bilgi aldı.

        Bayraktar ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Enerji konulu program ile İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

        Bakan Bayraktar, daha sonra Edirne programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
        F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Dupnisa Mağarası "serinliği" ile ziyaretçilerini cezbediyor
        Dupnisa Mağarası "serinliği" ile ziyaretçilerini cezbediyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çalışmaları başladı
        Lüleburgaz'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çalışmaları başladı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırklareli'nde partililerle bir ara...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırklareli'nde partililerle bir ara...
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        KLÜ ile Kosova İsa Boletini Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imza...
        KLÜ ile Kosova İsa Boletini Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imza...