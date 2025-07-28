Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.D. idaresindeki 39 DE 777 plakalı tır ile Davut Özgüç yönetimindeki 34 KDT 476 panelvan, Üsküpdere köyü yakınlarında çarpıştı.

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