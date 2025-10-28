Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "Cumhuriyet manşetli" gazete dağıttı

        Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:00
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "Cumhuriyet manşetli" gazete dağıttı
        Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete dağıtıldı.

        Kırklareli Belediye bando ekibi, belediye binası önünde bir süre performanslarını sergiledi.

        Ardından bir grup öğrenci Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Bulut'un katılımıyla oluşturulan kortej Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Daha sonra Bulut ve "gazeteci çocuklar" Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ziyaret etti.

        Çocuklar Vali Turan'a temsili gazete verdi.

        Kutlamalar kapsamında çocuklar Kırklareli sokaklarında gazete dağıtımına devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

