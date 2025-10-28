Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "Cumhuriyet manşetli" gazete dağıttı
Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete dağıtıldı.
Kırklareli Belediye bando ekibi, belediye binası önünde bir süre performanslarını sergiledi.
Ardından bir grup öğrenci Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Bulut'un katılımıyla oluşturulan kortej Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Daha sonra Bulut ve "gazeteci çocuklar" Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ziyaret etti.
Çocuklar Vali Turan'a temsili gazete verdi.
Kutlamalar kapsamında çocuklar Kırklareli sokaklarında gazete dağıtımına devam etti.
