        Pınarhisar'a 3. etap TOKİ konutları yapılacak

        Pınarhisar'a 3. etap TOKİ konutları yapılacak

        Pınarhisar ilçesinde 3. etap TOKİ konutları yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:15
        Pınarhisar ilçesinde 3. etap TOKİ konutları yapılacak.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye TOKİ konutları kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Pınarhisar'ı büyütmeye ve hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, ilçeye ilk iki etapla 460 konut, 36 iş yeri, cami ve okul yapıldığını kaydetti.

        Üçüncü etap ile 200 konutun daha ilçeye kazandırılacağını aktaran Talay, "Yeni hamlemizle birlikte ilçemizdeki konut sayısı 660'a yükseliyor. Bu sadece bir konut kazanımı değil. Pınarhisar'ın gelişen nüfusuna, büyüyen ekonomisine ve yükselen yaşam standartlarına verilen güçlü bir cevaptır. Konut demek yuva demektir. Güvenli, modern, yaşanabilir bir Pınarhisar'a bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz. Pınarhisar altın çağını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

