Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 2021 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.
Aile ile sohbet eden Turan, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.
Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini ifade etti.
