Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'i makamında kabul etti.
Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çölgeçen'de çalışmaları hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.
- İl Genel Meclisi kasım ayı 5. birleşimi yapıldı
Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı 5. birleşimi yapıldı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki oturuma ait tutanak özeti okundu.
Ardından önceki oturumlarda çeşitli komisyonlara havale edilen bazı gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporlar görüşüldü.
Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.
