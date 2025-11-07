Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'i makamında kabul etti.

        Giriş: 07.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:17
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'i makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çölgeçen'de çalışmaları hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

        - İl Genel Meclisi kasım ayı 5. birleşimi yapıldı

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı 5. birleşimi yapıldı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki oturuma ait tutanak özeti okundu.

        Ardından önceki oturumlarda çeşitli komisyonlara havale edilen bazı gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporlar görüşüldü.

        Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

