Trakya'da unutulmaya yüz tutan "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli’nin köylerinde yüzyıllardır sürdürülen bolluk, bereket ve birlikteliğin simgesi "Kasım Devesi" geleneği, gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor.

Geçmişte çobanların sözleşmelerinin yenilendiği dönemlerde ve düğünlerde gerçekleştirilen ritüel, birçok köyde unutulmaya yüz tutmuş olsa da Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenibedir köyünde yaşatılıyor.

Köyde düzenlenen düğünde gelenek, temsili olarak canlandırıldı.

Kız isteme merasiminin ardından gelin ve damat için takı töreni yapıldı, davetliler müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğin bir bölümünde iki kişinin sırtına yerleştirilen kalasların üstünün kilim ve çulla örtülmesiyle hazırlanan temsili deve, maniler eşliğinde düğün alanında gezdirildi.

İzleyiciler, ritüeli cep telefonlarıyla görüntüledi.

- "Kasım Devesi, yüzyıllardır yapılan bir gelenek"

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Çakır, AA muhabirine, "Kasım Devesi"nin Trakya’nın somut olmayan kültürel mirasının önemli bir unsurunu oluşturduğunu söyledi. Çakır, halk takvimine göre yaz mevsiminin Hıdırellez'de, kış mevsiminin de kasım ayında başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Kasım ayında çobanlar sözleşmelerini tamamlar, yeni yıl için sözleşmeler yapılır. Bu tarihten itibaren Kasım Devesi ritüeli gerçekleştirilir. Gençler, bir hafta önceden hazırlık yapar, yüksek bir yerde ateş yakarak devenin çul ve takılarındaki eksikleri tamamlar. Köyün en son evlenen gelini de hazırlıklara katkı sunar. Bu ritüel, düğünlerde de uygulanır." Çakır, hazırlıklar sonrası gençlerin köydeki haneleri dolaşarak yiyecek ve harçlık topladığını, evlilik çağındaki gençlerin deve figürünün içine girerek hoşlandıkları kızın evinin önünde maniler söylediğini anlattı.