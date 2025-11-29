Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da unutulmaya yüz tutan "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin köylerinde yüzyıllardır sürdürülen bolluk, bereket ve birlikteliğin simgesi "Kasım Devesi" geleneği, gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:08
        Trakya'da unutulmaya yüz tutan "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor
        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli’nin köylerinde yüzyıllardır sürdürülen bolluk, bereket ve birlikteliğin simgesi "Kasım Devesi" geleneği, gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor.

        Geçmişte çobanların sözleşmelerinin yenilendiği dönemlerde ve düğünlerde gerçekleştirilen ritüel, birçok köyde unutulmaya yüz tutmuş olsa da Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenibedir köyünde yaşatılıyor.

        Köyde düzenlenen düğünde gelenek, temsili olarak canlandırıldı.

        Kız isteme merasiminin ardından gelin ve damat için takı töreni yapıldı, davetliler müzik eşliğinde eğlendi.

        Etkinliğin bir bölümünde iki kişinin sırtına yerleştirilen kalasların üstünün kilim ve çulla örtülmesiyle hazırlanan temsili deve, maniler eşliğinde düğün alanında gezdirildi.

        İzleyiciler, ritüeli cep telefonlarıyla görüntüledi.

        - "Kasım Devesi, yüzyıllardır yapılan bir gelenek"

        Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Çakır, AA muhabirine, "Kasım Devesi"nin Trakya’nın somut olmayan kültürel mirasının önemli bir unsurunu oluşturduğunu söyledi.

        Çakır, halk takvimine göre yaz mevsiminin Hıdırellez'de, kış mevsiminin de kasım ayında başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kasım ayında çobanlar sözleşmelerini tamamlar, yeni yıl için sözleşmeler yapılır. Bu tarihten itibaren Kasım Devesi ritüeli gerçekleştirilir. Gençler, bir hafta önceden hazırlık yapar, yüksek bir yerde ateş yakarak devenin çul ve takılarındaki eksikleri tamamlar. Köyün en son evlenen gelini de hazırlıklara katkı sunar. Bu ritüel, düğünlerde de uygulanır."

        Çakır, hazırlıklar sonrası gençlerin köydeki haneleri dolaşarak yiyecek ve harçlık topladığını, evlilik çağındaki gençlerin deve figürünün içine girerek hoşlandıkları kızın evinin önünde maniler söylediğini anlattı.

        - Göç, geleneği tehdit ediyor

        Ritüelin özellikle sınır köylerinde yaşatıldığını belirten Çakır, köyden kente göçün geleneğin sürdürülmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

        Gelenekle aynı zamanda bereket geleceğine de inanıldığını ifade eden Çakır, "Bu, bir inanç aynı zamanda. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. Gelecek yıl hayvanların daha çok süt vereceği, bereketin artacağı düşünülüyor." dedi.

        Köy sakinlerinden 63 yaşındaki Emel Işık, geleneğin sadece deve oyunu görülmemesi gerektiğini, kültürel miras olduğunu söyledi.

        83 yaşındaki Firdevs Aslan da "Unutulan bu geleneği yaşatmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

