        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yeni polis araçları hizmete alındı

        Kırklareli'nde emniyet teşkilatının araç filosu 64 yeni araçla güçlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:06
        Kırklareli'nde yeni polis araçları hizmete alındı
        Kırklareli'nde emniyet teşkilatının araç filosu 64 yeni araçla güçlendirildi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, araçların hizmete alınmasıyla güvenlik birimlerinin sahadaki hareket kabiliyeti, anında müdahale kapasitesi ve operasyonel etkinliğinin artacağını söyledi.

        Vatandaşların huzuru, güveni ve esenliği için yürütülen çalışmalara yeni araçların önemli bir ivme kazandıracağını belirten Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözünü hatırlattı.

        Kırklareli'nin huzurun, nezaketin ve dayanışmanın şehri olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

        "Tarihin sesini, longozların nefesini ve doğanın bereketini bağrında taşıyan Kırklareli'miz, emniyeti ve asayişiyle de Trakya'nın örnek şehirlerinden biridir.

        Bugün hizmete alınan araçlar, güvenlik altyapımızı daha da güçlendirerek kararlılığımıza önemli bir destek sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet, güvenli şehirler ve huzurlu bir toplum anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz."

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kamu güvenliği ve huzurunun en iyi şekilde sağlanması için devletin elinden geldiğini yaptığını belirtti.

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da vatandaşların huzuru için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesilerek araçlar hizmete alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

