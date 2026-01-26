Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde tehdit ve hakaret davası LÖSEV'e bağış sayesinde uzlaşmayla sonuçlandı

        Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli ile LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:14
        Kırklareli'nde tehdit ve hakaret davası LÖSEV'e bağış sayesinde uzlaşmayla sonuçlandı
        Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli ile LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran H.G, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.E.K. hakkında şikayette bulundu.

        Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Müşteki H.G, uzlaştırmacıya, şüpheli M.E.K'nin LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

        Teklifi kabul eden şüpheli M.E.K, uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

