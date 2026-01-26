Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi ele alınırken, akademik başarı, sosyal ve kültürel faaliyetler ile okullardaki işleyişe katkı sağlayan çalışmalar görüşüldü.



Ayrıca eğitim öğretimin ikinci dönemine yönelik hedefler ile yapılacak faaliyet ve uygulamalar planlandı.



Akdemir, eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla özveriyle çalıştıklarını ifade etti.



– Kavaklı’da mezarlık düzenleme çalışmaları sürüyor



Kavaklı beldesinde mezarlık düzenleme çalışmaları devam ediyor.



Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, mezarlık içi yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.



Mezarlık içi yollara asfalt serimi yapıldığını belirten İn, düzenleme çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.



- Pınarhisar’da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği



Pınarhisar ilçesinde “Sabah namazında buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi.



Sadıkağa Camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.



İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar’ın namazı kıldırmasının ardından dua edildi ve tespihat yapıldı.



Yasin-i Şerif okunan programa Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

