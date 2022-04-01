Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kırklareli'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kırklarelili vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kırklareli iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ