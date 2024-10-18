Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Giriş: 18.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:32
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda 3 bin 360 litre etil alkol, satışa hazır halde 80 şişe sahte içki, 150 sahte bandrol ile 20 litre alkol aroması ele geçirildi.
Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
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