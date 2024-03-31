Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir?
Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırklareli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırklareli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırklareli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırklareli yerel seçim sonuçları..
Kırklareli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanlığını 17176 alınan oy ve %37.48 oy oranı ile Bağımsız adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kazanmıştır.
Kırklareli Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Cumhuriyet Halk Partisi 3
Bağımsız 1
Kırklareli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİÖZER AKYOL - ZP Kırklareli Belediye Başkan Adayı SACİT ERKAN - HKP Kırklareli Belediye Başkan Adayı ALİ DERMENCİ - İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı EMRE CAN YAVUZ - AB Kırklareli Belediye Başkan Adayı METİN KAYALI - DSP Kırklareli Belediye Başkan Adayı SELÇUK BAĞIŞ - TKP Kırklareli Belediye Başkan Adayı MEHMET YETİMOVA - MP Kırklareli Belediye Başkan Adayı RIFAT RAFAEL HALEVA - DEVA Kırklareli Belediye Başkan Adayı GÜLFERE HASTÜRK - BBP Kırklareli Belediye Başkan Adayı HALİT ELİFBAŞ - BTP Kırklareli Belediye Başkan Adayı OZAN AŞKIN - TİP Kırklareli Belediye Başkan Adayı TAYLAN TİMUR - HAKPAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı MEHMET SİYAM KESİMOĞLU - CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı ZEKAİ NARİN - YENİDEN REFAH Kırklareli Belediye Başkan Adayı ASLI ELİGÜZEL - MEMLEKET Kırklareli Belediye Başkan Adayı METEHAN ARSLAN - TKH Kırklareli Belediye Başkan Adayı DERYA BULUT - MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı MUHAMMED SALİH KARAYNİR - HÜDAPAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı MEHMET METİN DURSUN - SP Kırklareli Belediye Başkan Adayı MİZGİN ÖZKURT AKSU - DEM Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı BUŞRA TAŞKIN - BĞMSZ Kırklareli Belediye Başkan Adayı
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