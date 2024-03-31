Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırklareli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırklareli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırklareli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırklareli yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:43 facebook

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