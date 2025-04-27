Kirkor Sahakoğlu'dan yeni sergi: 'DUEL'

Ursula K. Leguin / Mülksüzler adlı romanındaki “Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıydı.” sözünden etkilenerek yola çıkan Kirkor Sahakoğlu’nun “DUEL” isimli sergisi Galeri Siyah Beyaz'da sanatseverlele buluşuyor. Felsefi açıdan adeta bir retrospektifi tanımlarcasına yine varoluşçu anlayışla ortaya çıkan sergi, özellikle kişinin kendine dönük bir meydan okuma sürecini ele alıyor.

Sahakoğlu, izleyiciyi bir şekilde yüzleşmeye, farkındalığa davet ediyor. Bu yüzleşme sürecinde insan kiminle mücadeleye girer? Ayna ile mi yoksa aynadaki suretle mi? diye soruyor. Çok az insanın bu süreçte kendisiyle bir hesaplaşmaya girdiğini ve gerçeği yakaladığını iddia ediyor ve şöyle devam ediyor; Bu düello sonuçta bir rakibin değil, arzuların alt edilmesidir. Zaten en büyük zafer kendine karşı kazanılan değil midir? En büyük rakip insanın kendisi değil midir?

Kirkor Sahakoğlu’nun “DUEL” isimli sergisi 10 Mayıs'a kadar Pazar hariç her gün 11.00- 19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.