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Kirkor Sahakoğlu’nun 'Zamansız' adlı sergisi Galeri 77'de

Kirkor Sahakoğlu’nun “Zamansız” adlı kişisel sergisi 25 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında Galeri 77’nin yeni mekânında görülebilecek. Sergi, eşzamanlı olarak Galeri 77 Youtube kanalında çevrimiçi de izlenebilecek.

Kirkor Sahakoğlu’nun 'Zamansız' adlı sergisi Galeri 77'de

“Zamansız”, Kirkor Sahakoğlu’nun zaman ve mekân ilişkisini sorguladığı son dönem çalışmaları arasında yer alan 35’i aşkın yapıtını bir araya getiriyor ve tıpkı sergi mekânının kendisi gibi, geçmişle geleceğin tam ortasında bir yerde duruyor.

Sahakoğlu’nun yeni sergisi “Zaman, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğe sahip midir?” sorusuna yanıt arayıp, mekânın insanın aidiyet kavramını pekiştiren temel bir olgu olup olmadığını sorgularken, serginin mekânı da bu tartışmaya katılıyor. Söz konusu mekân, Karaköy’de, çok yakında restorasyon çalışmalarına başlanacak olan 200 yıllık metruk bir yapı… Eski bir şarap deposu olan bu yapı, serginin ardından kapsamlı bir restorasyonla yenilenecek ve çalışma tamamlandıktan sonra Galeri 77’nin yeni sergi mekânı olarak kapılarını sanatseverlere açacak.

Kirkor Sahakoğlu, sergi alanında birden fazla zaman ve uzam ile bağ kuruyor; “Kuşaklar boyunca bildiğimiz tek doğru, gördüğümüz tüm yüzeyler içinde en az tanıdığımız kendi yüzümüzdür” mottosu ile izleyenleri farklı sorgulamalara götürüyor. Mekânın geçmişinin, hatıralarının ve tınılarının yapıtlarla harmanlandığı bu özel sergi ortamında sanatçı, heterotopyalar içinde bireyin yaşam dinamiklerine odaklanıyor.

Yüzyılın izlerini taşıyan, hikâyelerle dolu bir yapı

Karaköy’de, Kemeraltı Caddesi'nde yer alan yapı, ilk başta şarap deposu kimliğiyle ortaya çıkmış. Yaklaşık 200 yıl önce bölgede yer alan ve sokağa adını veren Şarap İskelesi yıllar boyu Ege adalarından İstanbul’a fıçılarla şarap ve rakı taşınan bir merkez olmuş. Bugün “Zamansız” sergisine ev sahipliği yapan bu bina da Rum denizcilerin taşıdığı şarapların muhafaza edildiği depolardan biriymiş. Aynı bina daha sonra, pastacılık yapan Rum bir aile işletmesini ağırlamış. Şarap kokusu yerini vanilya ve menekşe şekeri kokularına bırakmış. Senelerce pastane olarak hizmet veren bina zaman içinde yeniden el değiştirmiş.

2019 yılında Galeri 77 tarafından satın alınan bina, Kirkor Sahakoğlu’nun sergisinden sonra restore edilerek, sanat galerisi olarak yaşama tanıklık etmeye devam edecek

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