Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün yapılan ilk gün müsabakalarının ardından ikinci gün heyecanı da başladı. İşte tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşi'ne dair detaylar...
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞİ 2019!
İlk gün, minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.
Güreşlerde ilk gün, 2 bin 102 pehlivan mücadele etti.
KIRKPINAR'DA İKİNCİ GÜN
Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci gün güreşleri başladı.
Öğle saatlerinde tüm güreşseverlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.
BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.
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