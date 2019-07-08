Gürbüz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en eski spor organizasyonu olduğunu anlattı.

Er Meydanı'nda birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Gürbüz, "Babama bir kemer borcum vardı. Bu borcumu ödediğim için çok rahat ve gururluyum. Başkanımıza da çok güzel organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Gürkan da müsabakaların yağlı güreşin ruhuna, özüne ve geleneklerine uygun bir şekilde geçtiğini belirtti.

Herkesin gönlünde bir pehlivan sakladığını anlatan Gürkan, "Kimisi söyledi, kimisi söyleyemedi. Ama Ali Gürbüz'ün başpehlivanlığı kazanması herkesi memnun etti. Dün bunun sosyal medyadan yansımalarını da gördük. Ben sevgili Ali'nin rahmetli babası Recep Gürbüz pehlivanı da rahmetle anıyorum, altın kemerin başpehlivanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Başkan Gürkan, Başpehlivan Gürbüz'e 3 ciltlik Kırkpınar almanağı hediye etti.

