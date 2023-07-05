Büyük bir ilgiyle takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için nefesler tutuldu. 662.'si düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu sene Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle başpehlivan olmayı başaran güreşciye 1 milyon lira para ödülü verilecek. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ne zaman başlayacağı ve yayıncı kanalına ilişkin bilgiler…