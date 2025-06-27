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        550 sporcunun katıldığı Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı

        Türkiye Yüzme Federasyonu'nca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de başladı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:20
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        Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı
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        Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, 39 kulüpten 550 sporcunun katılımı ile başladı.

        Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Sporseverleri etkinliğe davet eden Dinç, "664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Edirne'de yüzme kültürüne katkı sağlayacak etkinliğe 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor. Organizasyonda 7 yaş ve üzeri sporcular yarışacak. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek" dedi.

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        #kıkpınar yüzme şenliği
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