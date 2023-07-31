Haberler Yaşam Kırmızı halı geleneği nereden geliyor? Kırmızı halı neden törenlerde serilir?

Kırmızı halı geleneği nereden geliyor ve neden törenlerde serilir? Kırmızı halı sadece özel kutlama, açılış, gala, tören ve resmi ziyaret protokollerinde seriliyor. Resmi tören ve kutlamalarda neden özellikle kırmızı rengi tercih edildiği ise M.Ö 450'li yıllara kadar dayanıyor. İşte kırmızı halının neden tercih edildiğine dair birkaç detay. Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 12:44 Güncelleme: 31.07.2023 - 12:44 facebook

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M.Ö KIRMIZI TANRILARIN RENGİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU Kırmızı halının kökeni M.Ö 450'li yıllara kadar dayanıyor. Eski Yunanlılar, döneminde kırmızı, tanrıların rengi olarak görülüyordu. Yunan trajedisi Oresteia' oyununda, Klytemnestra, kocası Agamemnon'u karşılamak için evinde kırmız halı seriyordu. Agamemmon ise bir kibir eylemi gibi gözükebileceği için yolda yürümek istemiyordu. Oresteia oyununun yayımlanmasının ardından ressamlar eserlerinde zenginliği göstermek için kırmızı halı figürünü kullandı. Kırmızıya, saygı ve onurlandırmaya bağlı mecazi anlamlar yüklendi.

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ZAMANLA LÜKS HALİNE GELDİ Doğu ve Rönesans sanat eserlerinde kırmızı desenli halılar gösterildi. Halılar genellikle, taht ya da dini öneme saip ayinlerin yapılacağı kürsüye serilirdi. Kırmızı halı yüksek statüyü ifade etmeye başladı. 1821 senesinde Güney Karolina, Georgetown'da ABD başkanı James Monroe'nun gelişi, nehir teknesinden kıyıya kadar uzanan bir kırmızı halı serilerek kutlandı.