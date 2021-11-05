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Haberler Gündem Trafik Afyon'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta tırın altına girdi ve... - Haberler
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Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın dorsesinin altına girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde iki kişi ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırılan yaralıların durumları ciddiyetini koruyor

Afyon'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta tırın altına girdi ve... - Haberler
Kırmızı ışıkta TIR'ın altına girdi
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İHA

Feci kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Ö.Ş. idaresindeki 03 ABY 762 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten kırmızı ışıkta bekleyen M.B.'nin kullandığı 38 YT 786 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil TIR dorsesinin altına girdi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde yaralanan sürücü Ö.Ş. ile yanında bulunan S.Y., isimli şahsı sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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