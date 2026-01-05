Kırmızı ışıkta yol verme kavgası
Pendik'te kırmızı ışıkta başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü ile servis şoförünün araçlarından inerek birbirine saldırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.