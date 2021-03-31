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Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir?

Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanancak. Aksiyon ve dram türündeki dizide kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini konu alacak. Peki, Kırmızı Kamyon oyuncuları ve konusu kimler?

Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir?

Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Soruları Show TV'de birinci bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından merak konusu oldu. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelerini konu alan Kırmızı Kamyon ile ilgili merak edilenler haberimizde...

KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu ‘Kırmızı Kamyon’ itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.

İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan 'Kırmızı Kamyon' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kırmızı Kamyon nefes kesen aksiyon sahneleri ve dramatik öyküsüyle daha ilk dakikasından itibaren izleyiciyi ekrana bağlayacak.

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