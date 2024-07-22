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        Haberler Yaşam 'Kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanı görüntülendi

        'Kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanı görüntülendi

        Ardahan'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı liste-sinde yer alan Arap tavşanı vatandaşlarca görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:40
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        'Kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanı görüntülendi
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        Ardahan'ın ilçesine bağlı Ova mevkisinde, hayvan otlatan vatandaşlar, 3 Arap tavşanına rastladı.

        Vatandaşlardan Fatih Şirin, tavşanları, hayvan otlatırken fark ettiğini belirterek, "Önce anlamadım. Görüntüsünü aldım, sonra öğrendim Arap tavşanıymış" dedi.

        Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylalarında görülüyor.

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        #Arap tavşanı
        #Kırmızı liste
        #haberler
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