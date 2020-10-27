Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak koyu kıvamlı, harika bir lezzet olan kırmızı mercimek çorbası çok iyi gidecektir. Çorba yapmayı düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen güzel pişirilmiş kırmızı mercimek çorbasına kimse hayır diyemeyecek...
KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER
- 8 bardak et suyu
- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 adet iri soğan
- 1,5 çorba kaşığı sıvıyağ
- 2 kahve fincanı un
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- Yeteri kadar tuz
KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASININ YAPILIŞI
- Tencereye yıkanmış kırmızı mercimekler 2 bardak su ile konur.
- Orta ısıda mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirilir.
- Mercimekler iyice yumuşayınca orta delikli bir süzgeçten geçirilir.
- Başka bir tencerede sıvıyağ ile soğan koyularak kavrulur.
- Soğanlar pembeleşince un katılır.
- Hızlı karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.
- Bu karışımın içine mercimekler, tuz ve kırmızı pul biber eklenir
- 8 bardak et suyu da katıldıktan sonra, kapağı yarı örtülü durumda 10 dakika kaynatılır.
- Bu sürenin sonunda tadına bakılır.
- Eğer tuzu ve biberi eksikse ilave edilir.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTALARI
- Mercimeklerin iyice yıkanıp suyunun berrak hale gelmesi sağlanır.
- Et suyu kullanırsanız daha lezzetli olur.
- Unu da kavurarak ilave edin. Un kokusunun olmaması için iyi kavrulmuş olması gerekir.
- Daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyorsanız blender den de faydalanabilirsiniz.
- Üzerine tere yağda kızdırılmış nane de ekleyebilirsiniz.
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